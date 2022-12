Mes: Calenda, va ratificato e usato per sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Penso che il governo stia totalmente sbagliando approccio. “Il Mes non solo va ratificato, perché altrimenti ne impediamo la ratifica in tutta Europa e diventa un caso internazionale. Ma soprattutto va usato come Mes sanitario. Nessuno lo dice, ma il prossimo anno il botto vero lo farà la sanità”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, in un’intervista a “La Repubblica”. “Adesso faremo un'altra proposta alla premier: di prendere 10 dei 38 miliardi del Mes sanitario, per un'operazione straordinaria di riduzione delle file diagnostiche, facendo accordi anche con i centri privati”, ha aggiunto Calenda. Sulla manovra “rischiamo l'esercizio provvisorio”. Il giudizio sulla legge di bilancio “è totalmente negativo. Questo Paese – ha sottolineato – ha problemi evidenti. Abbiamo la popolazione giovanile in assoluto meno formata in Europa e meno occupata. Abbiamo i problemi della sanità di cui parlavo prima. E il governo fa una manovra in cui gli unici soldi li mette su condoni e mancette varie. Non affronta un problema. È una manovra un po' di Salvini e un po' di Forza Italia. Meloni non esiste qui dentro”, ha concluso Calenda. (Rin)