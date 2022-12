Bce: Crosetto a "La Stampa", decisioni tengano conto impatto sui cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle decisioni della Banca centrale europea bisogna tenere conto dell'impatto sui cittadini. Lo ha detto in un'intervista a "La Stampa" il ministro della Difesa, Guido Crosetto. L'esponente di Fratelli d'Italia aveva mostrato perplessità per la recente decisione della Bce di alzare i tassi di interesse, ma "il mio non era un attacco alla Banca centrale europea", ha sottolineato Crosetto, secondo cui però servono dei cambiamenti, "perché le decisioni di questi organismi sedicenti tecnici vengono prese spesso come se fossero compiute da Ufo, senza che ci si ponga il problema di spiegare quali siano le ricadute attese e soprattutto senza che si possa mai chiedere conto se poi queste scelte hanno impatto negativo sui popoli e sulle nazioni europee". "Tanto per capirci, per l’Italia si parla di una stretta da 100 miliardi. Una restrizione di credito in questo momento è una decisione pesante. A qualcuno dovranno pur rispondere. Perché i governi possono anche fare la migliore manovra del mondo, ma se poi arrivano scelte che incidono drammaticamente sulle famiglie e le imprese..", ha rilevato il ministro, secondo cui "Serve un bilanciamento di responsabilità". (segue) (Res)