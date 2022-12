Bce: Crosetto a "La Stampa", decisioni tengano conto impatto sui cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario aprire una riflessione europea su organismi creati per rispondere a logiche del tutto scollegate dalle azioni dei governi e della Commissione. È un tema che Parlamento europeo, governi Eu e Commissione si devono porre", ha aggiunto. Sullo scandalo di corruzione nel Parlamento europeo legato al Qatar, Crosetto rileva come si devono "tenere distinte le responsabilità personali da istituzioni o partiti. Ma il primo ad aver usato politicamente presunti scandali è stato il centrosinistra. Negli anni delle loro battaglie contro Berlusconi, hanno distrutto la credibilità delle istituzioni e continuano a farlo ancora oggi, in nome di una superiorità morale che non esiste". (Res)