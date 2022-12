Mes: Tajani favorevole “ma all'Ue serve un fondo simile a quello adottato negli Usa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre stato favorevole all’utilizzo del Mes, ma esprimo “riserve sui regolamenti”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un’intervista con “Il Sole 24 Ore”, durante la quale ha tracciato le linee del governo e della nuova “diplomazia della crescita” della Farnesina, che ha le competenze e le funzioni di vigilanza, indirizzo e monitoraggio su Ice-Agenzia e Simest. “Lo strumento dovrebbe essere sotto il controllo del Parlamento europeo. La mia è una critica europeista. Ma troveremo il modo per far sì che chi lo voglia utilizzare possa farlo. Più che parlare senza sosta del Mes, insisterei sulla creazione di un Fondo europeo per l’energia e la competitività, sul modello dei Pnrr, per controbilanciare il Fondo Ira americano che aiuterà le imprese Usa a partire da gennaio, per 370miliardi”, ha aggiunto Tajani. Commentando la decisione della Bce di alzare i tassi di interesse, il ministro ha dichiarato: "La Banca centrale è autonoma nelle sue decisioni di politica monetaria. Esprimo una opinione: per me è un errore in questa fase aumentare il costo del denaro per imprese e famiglie, in Europa l’inflazione è legata all’enorme aumento dei prezzi energetici, che si contrastano con il pricecap. Diverso è in Usa, dove i prezzi aumentano per la domanda interna". (segue) (Com)