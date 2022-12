Mes: Tajani favorevole “ma all'Ue serve un fondo simile a quello adottato negli Usa” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’export è vita per l’Italia”, ha poi affermato Tajani nell’intervista ripresa dalla Farnesina, precisando come le esportazioni svolgano un “ruolo decisivo per abbattere il debito, per rendere il Paese ancora più stabile e credibile, socialmente ed economicamente”. “In questa fase economica i consumi interni diminuiscono, per questo le aziende non possono che compensare con la domanda esterna. Per questo l’export è una missione strategica per noi del ministero degli Esteri”, ha spiegato. “Aumentare il Pil significa aumentare le entrate fiscali e far decrescere il debito, che è il vero peso morto del Paese. Se un’economia funziona, anche grazie al suo export, si genera ricchezza che accresce il benessere sociale del Paese. Per fare politiche distributive prima dobbiamo generare ricchezza, non possiamo ‘comprare’ ricchezza facendo nuovo debito. Ecco perché l’export deve essere un compito primario dello Stato e quindi nostro alla Farnesina”. (segue) (Com)