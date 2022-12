Mes: Tajani favorevole “ma all'Ue serve un fondo simile a quello adottato negli Usa” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel 2022 l’export del sistema Italia supererà i 600 miliardi di euro, ben oltre l’importante traguardo del 2021, anche se in parte determinato dall’inflazione. È il 30 per cento del Pil del Paese. Il tessuto produttivo italiano si è molto diversificato, e oggi nell’export oltre ai settori tradizionali della meccanica, della moda, dell’alta gamma, si affiancano realtà sempre più solide: aerospazio, farmaceutico, bio-medicale, meccanica di precisione”, ha fatto sapere il ministro. “L’economia italiana è forte. Su 5 milioni di imprese ben 140 mila sono quelle esportatrici, siamo leader in molti settori sensibili. Questo è uno dei principali asset della politica estera dell’Italia, l’export per noi è una partita globale. Non c’è Paese al mondo dove non siamo e che non cerca i nostri prodotti. Questo è il nostro ‘petrolio’”, ha dichiarato Tajani, aggiungendo: “Siamo un Paese manifatturiero, abbiamo bisogno di mercati, il più liberi possibile, mercati da cui importare materie prime e mercati verso i quali indirizzare il nostro export”. (Com)