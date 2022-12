Haiti: Onu, al via la campagna di vaccinazionale contro il colera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi ad Haiti la campagna di vaccinazione contro il colera. Il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, ha reso noto che, secondo l’Organizzazione panamericana della sanità (Ops), nella capitale, Port-au-Prince, sono arrivate quasi 1,2 milioni di dosi di vaccini orali e che le prime persone a ricevere il vaccino si trovano in alcuni dei quartieri più vulnerabili della città, così come nel comune di Mirebalais, nel nord. “In tutta Haiti, il numero di casi sospetti è aumentato di quasi il dieci per cento nell'ultima settimana. Ci sono oltre 14 mila casi sospetti. Port-au-Prince è ancora l'area più colpita, ma purtroppo i casi confermati stanno aumentando anche altrove”, ha aggiunto il portavoce. (segue) (Mec)