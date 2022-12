Haiti: Onu, al via la campagna di vaccinazionale contro il colera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), circa il 40 delle persone affette da colera ad Haiti sono minori. Dall’inizio dell’epidemia, circa due mesi fa, nove casi confermati su dieci sono stati segnalati nelle aree più colpite dall'aggravarsi della crisi alimentare. I bambini che soffrono di grave malnutrizione acuta, denuncia l’Unicef, sono più vulnerabili al colera e almeno tre volte più a rischio di morire a causa della malattia. “Ad Haiti in questo momento c'è una tripla minaccia per la vita dei bambini: malnutrizione, colera e violenza armata. E a volte tutti e tre insieme”, ha affermato Manuel Fontaine, direttore dell'Ufficio dei programmi di emergenza, al termine di una visita ad Haiti. “Sono rimasto scioccato nel vedere molti bambini a rischio di morte nei centri per la cura del colera. In poche ore, la diarrea acuta e il vomito li disidratano e li indeboliscono così tanto che possono morire senza un trattamento tempestivo e adeguato. Colera e malnutrizione sono una combinazione letale, l'una porta all’altra”. (segue) (Mec)