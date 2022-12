Roma: cassonetti in fiamme in zona Appio Latino, residenti riferiscono "esplosi anche bancomat"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme in via Macedonia e via Latina, nel quartiere Appio Latino, a Roma. Secondo quanto riferiscono i residenti sembra che l’atto vandalico sia stato compiuto da un gruppo di persone, che ha appiccato il fuoco anche a dei bancomat nelle due vie. Gli abitanti della zona riferiscono di aver udito una serie di esplosioni in successione. Sono in corso i dovuti accertamenti da parte della polizia, che al momento conferma un intervento per i cassonetti andati in fiamme.(Rer)