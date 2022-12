Business news: Covid, a Pechino riprendono viaggi di gruppo, voli e servizi alberghieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione di Pechino, in Cina, ha autorizzato le agenzie di viaggi e le piattaforme online a organizzare viaggi di gruppo interprovinciali nella capitale e ad accettare prenotazioni per voli e alberghi nel quadro della progressiva distensione del protocollo nazionale per il contenimento del Covid-19. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", aggiungendo che l'ufficio municipale della Cultura e del turismo richiederà ai visitatori di sottoporsi al controllo della temperatura e di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto. Le guide turistiche dovranno essere inoltre vaccinate contro il virus e sottoporre a verifica il loro codice sanitario prima del turno. Dopo le accese contestazioni divampate nel Paese a fine novembre contro il presidente Xi Jinping e la sua strategia "zero Covid", il governo ha eliminato gran parte delle restrizioni che negli ultimi due anni hanno avuto un impatto dirompente sull'economia nazionale. L'allentamento delle misure di contenimento ha comportato non pochi problemi alla Commissione sanitaria nazionale, che ha definito "impossibile" fornire un tracciamento dettagliato dei contagi dopo l'abolizione dei test diagnostici di massa sin qui obbligatori in gran parte della nazione. (Cip)