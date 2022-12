Business news: Consiglio di sorveglianza della contabilità delle società pubbliche Usa effettua prime ispezioni in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta nella storia il Consiglio di sorveglianza della contabilità delle società pubbliche degli Stati Uniti (Pcoab) ha potuto effettuare un'ispezione all'interno di società di base in Cina grazie a un accordo firmato dai due governi lo scorso agosto. Lo ha reso noto in conferenza stampa la presidente dell'authority Usa, Erica Williams, precisando che un team di 30 dipendenti è stato inviato per nove settimane a Hong Kong. Si tratta di una missione senza precedenti anche per il numero degli ispettori coinvolti e per la durata, superiore di tre settimane rispetto al solito. La squadra del Pcoab, in particolare, ha effettuato controlli su due aziende: la Kpmg Huazhen Llp nella Cina continentale e la PricewaterhouseCoopers a Hong Kong. Nel 2020 il Congresso statunitense aveva approvato una legge che avrebbe comportato l'estromissione da Wall Street delle società cinesi che non si fossero sottoposte al regime di controlli finanziari in vigore negli Usa. (Was)