Business news: Usa aggiungono 36 aziende cinesi alla lista nera del commercio

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato di aver inserito il produttore di microchip Yangtze Memory Technologies (Ymtc) e 35 altre aziende e istituti di ricerca cinesi alla lista nera del dipartimento del Commercio, impedendo loro di acquistare alcune componenti dagli Stati Uniti. Il provvedimento comporta l'obbligo per gli esportatori Usa di ottenere licenze specifiche dal governo prima di esportare componenti o tecnologie verso le aziende in questione. Lo scorso ottobre Ymtc e altre 31 aziende cinesi erano state aggiunte a una lista di imprese che i funzionari Usa non erano state in grado di ispezionare. La lista nera del dipartimento del Commercio include già altri giganti cinesi dell'elettronica, come Huawei e Semiconductor Manufacturing International Co. (Was)