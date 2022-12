Business news: Siria, la lira tocca il minimo storico rispetto al dollaro sul mercato nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lira siriana ha toccato il minimo storico di 6.000 sterline per dollaro sul mercato, secondo i siti di monitoraggio dei tassi di cambio, a causa della grave carenza di carburante. Dopo oltre un decennio di guerra, la Siria sta attraversando una profonda crisi economica sia a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, ma anche a causa delle interruzioni di corrente e della carenza di carburante. Nelle ultime settimane, la grave carenza di carburante ha spinto il governo ad adottare misure di austerità. Le autorità di Damasco ritengono che la carenza di carburante sia dovuta alle sanzioni occidentali sulle importazioni e al fatto che la maggior parte dei giacimenti di idrocarburi si trova in aree al di fuori del controllo del governo. Prima della scoppio della guerra nel 2011, un dollaro valeva 47 lire, ma nel tempo ha perso quasi il 99 per cento del suo valore sul mercato nero. Il tasso di cambio ufficiale è stato di circa 3.015 lire per dollaro da settembre. Con il nuovo cambio sul mercato nero, lo stipendio medio nel settore pubblico e privato arriva a circa 130.000 lire, ovvero circa 21 dollari. (Res)