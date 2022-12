Business news: la Germania stanzia 360 milioni di euro per progetti in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si è impegnata a finanziare progetti con l'Egitto per un valore di circa 360 milioni di euro. Secondo quanto riferisce l’ambasciata tedesca al Cairo, la futura cooperazione allo sviluppo egiziano-tedesca si concentrerà ancora di più sulla lotta al cambiamento climatico e alle sue conseguenze e sulla formazione dei giovani egiziani. Questi sono, peraltro, i punti chiave dei negoziati governativi di alto livello tra i due Paesi che hanno avuto luogo la scorsa settimana. “La Germania si colloca ancora una volta tra i primissimi partner per lo sviluppo dell'Egitto. In collaborazione con i nostri partner egiziani, investiamo in un futuro condiviso basato sulla riduzione della produzione di carbonio e sull'energia pulita, nonché su una formazione professionale all'avanguardia per le giovani generazioni in Egitto. I negoziati della scorsa settimana segnano un successo eccezionale per le nostre relazioni bilaterali basate sulla fiducia reciproca, l'amicizia e la stretta collaborazione”, ha commentato l'ambasciatore tedesco in Egitto Frank Hartmann. (Cae)