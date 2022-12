Business news: Arabia Saudita, spesi 1,4 miliardi di dollari per potenziare settore militare tra 2021 e 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'Arabia Saudita ha speso 1,4 miliardi di dollari (5,1 miliardi di riyal) per potenziare il suo settore militare negli ultimi due anni. Lo ha dichiarato il governatore dell'Autorità generale per le industrie militari dell'Arabia Saudita (General Authority for Military Industries, Gami), Ahmed al Ohali, secondo il quale 877 milioni di dollari (3,3 miliardi di riyal) sono stati destinati alla ricerca e allo sviluppo del settore. “I restanti 478,6 milioni di dollari (1,8 miliardi di riyal) sono stati distribuiti alle società del settore militare del Regno, tra cui le Industrie militari dell'Arabia Saudita (Sami)”, ha spiegato Al Ohali. In un messaggio pubblicato su Twitter, il governatore di Gami ha spiegato che il settore militare del Regno dovrebbe contribuire con circa 25,2 miliardi di dollari (95 miliardi di riyal) al Pil entro il 2030. (Res)