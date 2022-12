Business news: Egitto e Grecia, accordo per realizzare cavo sottomarino per telecomunicazioni da Port Said a Creta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società egiziana Telecom Egypt e greca Grid Telecom (controllata del gruppo Ipto) hanno firmato un accordo per la costruzione di un cavo sottomarino in fibra ottica per le telecomunicazioni che collegherà l'Egitto e la Grecia attraverso il Mar Mediterraneo. Lo ha reso noto un comunicato stampa del ministero delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'informazione egiziano, secondo il quale il sistema di cavi sottomarini collegherà la città di Port Said all’isola greca di Creta. Il comunicato spiega che il nuovo collegamento sarà uno dei percorsi più brevi per la trasmissione di dati verso l’Europa orientale e da lì verso altre destinazioni del continente. L’amministratore delegato di Telecom Egypt, Adel Hamed, ha annunciato che la collaborazione con la società greca “darà ulteriore valore al network internazionale della società, raggiungendo più di 140 punti di contatto in più di 60 paesi nel mondo”. All'inizio di quest'anno, Telecom Egypt e Grid Telecom hanno firmato un memorandum d'intesa strategico, che ha gettato le basi per l'esplorazione di diverse opzioni di connettività tra la Grecia e l'Egitto, attraverso collegamenti in fibra ottica esistenti e futuri. "Questo importante accordo, che intende creare un nuovo sistema sottomarino che collegherà Egitto e Grecia attraverso il Mar Mediterraneo, rafforza la capacità strategica dell'Egitto nell'ambito dei cavi sottomarini internazionali aprendo un nuovo punto di approdo nell'Europa orientale sulla costa greca. Fornisce inoltre un vantaggio strategico, soprattutto considerando che oltre il 90 per cento del flusso di dati tra Oriente e Occidente passa attraverso le acque territoriali e le terre egiziane", ha dichiarato il ministro delle Comunicazioni egiziano, Amr Talaat. Il ministro ha inoltre aggiunto che la firma di questo accordo è "il culmine di dieci mesi di duro lavoro dall'inizio dei negoziati" iniziati durante la sua visita di febbraio in Grecia, dove ha assistito alla firma di un memorandum d'intesa tra Telecom Egypt e Grid Telecom con l'obiettivo di collegare i due Paesi utilizzando sistemi di cavi sottomarini. L'amministratore delegato di Telecom Egypt, Adel Hamed, ha commentato: "Telecom Egypt sviluppa ed estende continuamente la propria infrastruttura internazionale. La nostra collaborazione con Grid Telecom aggiungerà un valore esplicito alla nostra solida presenza in tutto il mondo verso più di 140 destinazioni in oltre 60 paesi. I nostri investimenti in nuovi sistemi e soluzioni ribadiscono la nostra posizione di leader grazie al livelli multipli della nostra diversità infrastrutturale, che includono la creazione di nuove stazioni di sbarco sottomarine e rotte di attraversamento che soddisferanno la crescente domanda globale di capacità internazionali". Da parte sua, il presidente di Ipto, Manos Manousakis, ha affermato: "Il Gruppo Ipto sta prendendo l'iniziativa per trasformare la Grecia in uno snodo energetico e di dati critico di alto valore geopolitico al crocevia tra Europa, Africa e Asia. In questo contesto, il fatto che l'Egitto sia un hub di telecomunicazioni internazionale chiave per tutti i cavi sottomarini da da est a ovest, crea forti sinergie e opportunità di business vantaggiose per tutti. Siamo molto lieti che la cooperazione tra la controllata di Ipto Grid Telecom e Telecom Egypt sia culminata nella costruzione di questo sistema sottomarino, portando una nuova rotta internazionale che rafforzerà il ruolo strategico di Creta isola come nodo di connettività neutrale ad accesso aperto nella più ampia regione dei Balcani e del Mediterraneo". (Cae)