Business news: Algeria-Italia, Fiat stringe partnership sulla formazione professionale

- Il ministro algerino della Formazione professionale e dell'istruzione, Yacine Merabi, ha firmato di un accordo di partnership con Fiat Algeria per creare una “scuola” dell’industria automobilistica nel Paese arabo. Questo accordo, riferisce una nota stampa ministeriale, fa parte della strategia del governo algerino per avere una forza lavoro qualificata, basata su standard tecnici moderni, in particolare nel settore automobilistico. La partnership riguarda anche la formazione nel campo dell'automotive: i corsi di apprendistato prevedono per i tirocinanti la possibilità di fare pratica presso le case automobilistiche. I corsi saranno forniti dal centro di formazione professionale e apprendistato "Saad Mohamed", situato a Orano, a ovest del Paese. (Ala)