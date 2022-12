Business news: Arabia Saudita, società cinese Sungrow fornirà sistema accumulo energia per Neom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese Sungrow, che opera nel settore delle fonti di energia rinnovabili, ha firmato un memorandum d’intesa con la compagnia saudita per le energie rinnovabili Acwa Power per fornire un sistema di accumulo di energia per la città di Neom. Secondo quanto riferito dal quotidiano saudita “Arab News”, la società cinese fornirà un impianto da 600 megawattora. Le due società hanno anche firmato un accordo di cooperazione strategica per incoraggiare la collaborazione tra Cina e Arabia Saudita nel settore dell’energia da fonti rinnovabili. (Res)