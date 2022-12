Business news: Emirates estende partenariato di lunga data con Ac Milan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirates, la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, e l’Associazione calcio Milan hanno annunciato di aver ulteriormente esteso un partenariato che dura da 15 anni. Secondo quanto riferito dalla compagnia emiratina in un comunicato diffuso sul proprio sito, Emirates continuerà ad essere il principale partner ufficiale dei rossoneri. Ciò significa che il logo "Fly Better" di Emirates continuerà ad apparire in primo piano sulle maglie della prima squadra maschile del Milan e dei gruppi giovanili di tutte le accademie nazionali e internazionali in tutto il mondo. Il marchio sarà poi ben visibile allo stadio San Siro, mentre sono stati inclusi nell’accordo diritti in materia di ospitalità, biglietti e marketing. Risale al settembre 2007 il primo accordo di sponsorizzazione siglato dal Milan e dalla compagnia di bandiera emiratina. “La nostra partnership con la squadra include anche i profondi investimenti fatti in Italia negli ultimi tre decenni, parte del nostro costante impegno a sostenere i nostri clienti, aziende e comunità che serviamo attraverso quattro punti d’accesso italiani”, ha dichiarato il presidente di Emirates Tim Clark. La partnership di Ac Milan con Emirates sottolinea l'impegno del club nel rafforzare la propria presenza fisica in Medio Oriente”, si legge nel comunicato, in cui si precisa che la regione è un'area strategica per i rossoneri, dove il calcio rimane lo sport più popolare e praticato e la squadra può godere del sostegno di oltre 2,5 milioni di tifosi. Il Milan ha poi intenzione di aprire un nuovo ufficio a Dubai, che servirà come base per sviluppare ulteriormente la strategia commerciale e di comunicazione del club in Medio Oriente. La partnership è “anche una testimonianza dell'impegno di Emirates nei confronti dell'Italia”, un Paese “che la compagnia aerea serve con orgoglio da oltre 30 anni”. Emirates opera attualmente 44 voli settimanali dall'Italia attraverso quattro aeroporti che includono Milano, Roma, Venezia e Bologna. (Res)