Business news: Tunisia, acquistate 125mila tonnellate di grano duro in una gara internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha acquistato circa 125 mila di tonnellate di grano duro in una gara internazionale. Lo riferisce l'emittente panaraba "Al Arabiya", citando fonti europee. Secondo le fonti, l'offerta più bassa nella gara, che inizialmente riguardava 100 mila tonnellate, è stata di 504,50 dollari per tonnellata, comprese le spese di spedizione relative a blocchi di 25 mila tonnellate ciascuno. La Tunisia sta attraversando una grave crisi economica, con l’inflazione ai massimi livelli dal 1984. Nei mesi scorsi, il Paese ha fatto fronte a gravi carenze di diversi prodotti di consumo, in particolare quelli importati, come olio vegetale, caffè e zucchero, circostanza che ha avuto un notevole impatto sulla regolarità del processo di fornitura e sull’aumento dei prezzi. Secondo l’Osservatorio nazionale dell’agricoltura, la bilancia commerciale alimentare in Tunisia ha registrato un deficit di 2.799,7 milioni di dinari (834 milioni di euro) a fine ottobre 2022, in aumento rispetto ai 1.699,23 dinari (506 milioni di euro) dello stesso periodo del 2021. Il valore delle importazioni di grano è stato pari a 3.825,9 dinari (1,1 miliardi di euro), registrando un aumento del 42,7 per cento rispetto a ottobre 2021. Il valore delle importazioni di grano ha rappresentato il 51,9 per cento del totale delle importazioni alimentari fino alla fine di ottobre 2022, rispetto al 51,6 per cento del 2021. I prezzi medi per l'importazione di grano duro sono aumentati dell'85,2 per cento, mentre i prezzi medi per la fornitura di grano tenero sono aumentati del 57,5 per cento. (Res)