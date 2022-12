Business news: Usa-Africa, assenti al vertice i Paesi sospesi dall'Unione africana e l'Eritrea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Burkina Faso, Mali, Guinea, Sudan ed Eritrea non saranno rappresentati al vertice Usa-Africa in apertura domani a Washignton. L'esclusione, ha spiegato la Casa Bianca che lo organizza, è dovuta nel caso dei Paesi saheliani alla sospensione dall'Unione africana per la presenza di giunte militari salite al potere con un golpe - fa eccezione il Ciad - e nel caso eritreo alla mancanza di relazioni diplomatiche con Washington. Come riferito ai media da alcuni funzionari statunitensi vicini al dossier, non tutte le delegazioni dei 50 Paesi africani invitati prevedono di inviare a Washington capi di Stato, sollevando interrogativi sull'efficacia di deliberazioni prese senza il coinvolgimento diretto dei leader. Per quanto riguarda il Sud Sudan, sarà presente il ministro degli Esteri Mayiik Ayii Deng, mentre per l'Etiopia la presidente Sahle-Uork Zewde, in un Paese dove tuttavia le principali decisioni di impatto regionale sono prese dal premier Abiy Ahmed. Fra i capi di Stato presenti ci saranno invece quelli di Paesi fortemente influenti nel continente, come il nigeriano Muhammadu Buhari o l'angolano Joao Lourenco, oltre al keniota William Ruto. Presente anche il presidente ugandese Yoweri Museveni, al potere da 36 anni, ed il somalo Hassan Sheikh Mohamud. (Was)