Business news: Ruanda, Fmi approva accordo per finanziamento da 319 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il Comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato oggi la richiesta del Ruanda per un accordo nell'ambito del Resilience and Sustainability Facility (Rsf) per un importo di circa 319 milioni di dollari statunitensi. Secondo quanto riferito in un comunicato, il Ruanda è il primo Paese africano a garantire l'accesso alla Rsf che è stata creata quest'anno con l'obiettivo di aiutare le persone vulnerabili a reddito basso e medio ad affrontare le sfide strutturali a lungo termine come il cambiamento climatico con finanziamento dei costi. Il programma sostenuto dall'Rsf promuoverà gli sforzi delle autorità per costruire la resilienza ai cambiamenti climatici migliorando la trasparenza e la responsabilità nella pianificazione, esecuzione, rendicontazione e supervisione delle risorse di bilancio dedicate alla lotta ai cambiamenti climatici. Il programma includerà l'agevolazione degli investimenti pubblici verdi, la creazione di ulteriore spazio fiscale, l'attenuazione dei rischi finanziari e il rafforzamento delle dinamiche del debito pubblico e della futura stabilità della bilancia dei pagamenti. (Was)