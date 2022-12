Business news: a Washington il primo Forum sullo spazio con i Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto a Washington il primo Forum Usa-Africa per lo spazio, nel quadro del summit dei leader Usa-Africa che ha preso il via questa mattina nella capitale statunitense, con la partecipazione dei rappresentanti di 49 Paesi africani. L’evento, si legge in una nota, è stato organizzato per ribadire l’impegno degli Stati Uniti a collaborare con i partner africani nel campo dell’aerospazio, dedicando particolare attenzione a sfide come il cambiamento climatico, la protezione della biodiversità, la sicurezza alimentare e la cooperazione in ambito scientifico e commerciale. Il Forum è stato anche organizzato per celebrare l’adesione di Nigeria e Rwanda agli accordi di Artemis, essendo i primi Paesi africani ad unirsi all’intesa per l’esplorazione spaziale nei prossimi anni. Il documento è stato firmato dal direttore generale dell’Agenzia per lo sviluppo e la ricerca spaziale nigeriana (Nasrda), Halilu Shaba, e dalla ministra per l’Innovazione e le Tecnologie per la comunicazione del Rwanda, Paula Ingabire. All’evento hanno partecipato anche la vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman; l’amministratore della Nasa, Bill Nelson; e il segretario esecutivo del Consiglio nazionale per lo spazio, Chirag Parikh. (Was)