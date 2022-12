Business news: Usa-Etiopia, consigliere Sullivan incontra premier Ahmed, focus su cessazione ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, ha avuto un colloquio con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, nel quadro della sua visita a Washington per il summit dei leader Usa-Africa. In un messaggio pubblicato su Twitter, il suo ufficio ha definito “costruttiva” la discussione, incentrata sulla necessità di porre fine al più presto a qualsiasi ostilità nel Paese africano e sul sostegno di Washington all’agenda di riforma del governo di Addis Abeba. (Was)