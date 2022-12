Business news: Nigeria e Ruanda primi Paesi ad aderire al programma di esplorazione spaziale Usa "Artemis"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria ed il Ruanda sono diventati i primi Paesi dell'Africa ad aver aderito al programma di esplorazione spaziale statunitense Artemis, promosso dal governo Usa in collaborazione con la Nasa. Lo annuncia in una nota il dipartimento di Stato, che già in precedenza aveva annunciato con orgoglio lo svolgimento del primo Forum sullo spazio con Paesi africani, appuntamento all'interno del quale è stata firmata l'intesa. Lanciati nel 2020 dal dipartimento di Stato insieme alla Nasa e ad altri otto Paesi, gli accordi Artemis promuovono la cooperazione spaziale bilaterale e multilaterale tra i firmatari, i quali si impegnano a rispettare i principi per guidare le loro attività spaziali civili, tra cui il rilascio pubblico di dati scientifici, la mitigazione responsabile dei detriti, la registrazione di oggetti spaziali e l'istituzione e l'attuazione di standard di interoperabilità. (Was)