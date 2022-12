Business news: India, inflazione al consumo scesa al 5,88 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione al consumo in India è scesa al 5,88 per cento a novembre, il livello più basso da undici mesi, secondo gli ultimi dati del ministero della Statistica. A ottobre era stato registrato il 6,77 per cento mentre nel novembre del 2021 il 4,91 per cento. È la prima volta dall’inizio dell’anno che il tasso rientra nell’obiettivo programmato dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, del quattro per cento, con un margine del più o meno due per cento. Il risultato dipende soprattutto dai generi alimentari, che rappresentano quasi il 40 per cento del paniere e hanno registrato un aumento del 4,67 per cento, contro il sette per cento di ottobre. Per contenere la pressione inflazionistica il 7 dicembre il Comitato di politica monetaria della Reserve Bank ha alzato per la quinta volta il tasso di interesse di riferimento, il tasso repo, al quale l’istituto offre prestiti a breve termine alle altre banche, portandolo al 6,25 per cento. (Inn)