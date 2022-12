Business news: ambasciatore negli Usa, misure anti-Covid in Cina saranno ulteriormente allentate nel prossimo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rigide misure anti-Covid in vigore in Cina saranno ulteriormente allentate nel "prossimo futuro", quando il Paese accoglierà un numero sempre superiore di visitatori internazionali. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang, nel corso di un evento organizzato dal portale Semafor sulle relazioni tra Cina e Africa. "Sappiamo delle preoccupazioni della popolazione. Ora le misure sono state alleggerite e nel prossimo futuro credo che saranno ulteriormente allentate e che per i viaggiatori internazionali sarà più facile entrare nel Paese", ha detto il diplomatico in risposta a una domanda sulla risposta delle autorità alle proteste scoppiate all'inizio del mese in tutto il Paese contro la draconiana politica "zero Covid". Già sabato scorso lo stesso ambasciatore Qin aveva dichiarato, nel corso di un altro evento, che la Cina sta "aggiustando e ottimizzando la sua risposta alla pandemia di coronavirus, anche rispetto alle regole d'ingresso per i viaggiatori stranieri". (Was)