Business news: Oman, firmato accordo con consorzio internazionale per rendere porto Dumq snodo regionale pesca

- Le autorità dell'Oman hanno firmato un accordo di usufrutto con un consorzio internazionale, Marsa al Duqm Investments Company, per sviluppare le infrastrutture commerciali in modo da rendere lo scalo portuale di Duqm un snodo regionale per il settore della pesca. Lo riferisce il quotidiano “Oman Daily”, specificando che l’accordo è stato siglato dal vicepresidente dell’Autorità generale per le zone economiche speciali e le zone franche, Ahmed bin Hassan al Deeb, dal presidente del consiglio di amministrazione di Marsa Duqm Investment Company, Nabil bin Salim al Bimani, e dall’amministratore delegato del gruppo omanita Fishery Development Company. Stando a quanto spiegato dal quotidiano, il consorzio internazionale si è impegnato a sviluppare infrastrutture e sovrastrutture nella zona economica speciale di Duqm, nella regione centrale dell’Oman, su un’area che si estende per circa 300 mila metri quadrati. L’accordo rientra negli sforzi tesi ad attrarre investimenti locali e internazionali nel settore della pesca omanita, definito uno dei “motori economici” della zona di Duqm. Secondo Al Deeb, l’accordo favorirà lo sviluppo delle industrie ittiche e delle attività e servizi collegati e creerà valore aggiunto per la ricchezza ittica della regione. Una volta in funzione, il porto di Duqm rappresenterà il più grande snodo per il settore ittico del Sultanato dell'Oman. Con una superficie di circa 7,5 chilometri quadrati, il porto sarà in grado di accogliere anche pescherecci di grandi dimensioni. La Marsa Duqm Investments Company è un consorzio guidato da alcune società dell'Omani Investment Authority che comprende, tra le altre, anche la compagnia francese Port of Lorient, uno dei più grandi porti di pesca in Europa. Commentando l’accordo, l’ambasciatrice di Francia in Oman, Veronique Aulagnon, ha affermato: “Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione e crediamo che il Sultanato abbia un grande potenziale. Vogliamo consentire all’Oman di entrare nel mercato europeo e migliorare il contenuto locale”. La zona economica speciale di Duqm, istituita nell’ottobre del 2011, è un progetto a lungo termine con l’obiettivo di attrarre e promuovere gli investimenti nazionali ed internazionali. La zona offre opportunità di investimento in progetti industriali, turismo, stoccaggio, logistica, immobiliare, complessi commerciali, industrie della pesca, operazioni di droni, intelligenza artificiale, progetti per ammoniaca, energia pulita e verde. (Res)