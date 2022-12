Business news: Ruanda punta a diventare un hub regionale con il sostegno del Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ruanda sta rafforzando le sue ambizioni di diventare un hub per l'aviazione regionale investendo in un nuovo programma che prevede di creare un mercato unico per il trasporto aereo in Africa e nel quale potrebbe avere un ruolo determinante il previsto sostegno del Qatar alla compagnia di bandiera RwandAir. Lo scrive il sito di informazione regionale "East African", spiegando che il progetto di mercato aereo unico - il Single African Air Transport Market (Saatm) - vede in prima linea il vettore ruandese, capace con le sue rotte di raggiungere attualmente 22 Paesi, di cui 17 africani e gli altri in Europa, Asia e Medio Oriente. Il 5 ottobre 2021, RwandAir e Qatar Airways hanno annunciato di aver firmato un accordo completo di codeshare che consente al vettore ruandese di accedere alle oltre 65 destinazioni del Qatar in Africa e nel resto del mondo, intesa che dal dicembre di quell'anno ha portato il vettore ruandese a lanciare voli diretti fra Kigali e Doha. Nel quadro del progetto Saatm, ulteriori negoziati sono in corso fra le rispettive compagnie di bandiera: l'amministratore delegato di RwandAir, Yvonne Makolo, ha detto a "The East African" che i colloqui "si concluderanno presto". Secondo indiscrezioni, la compagnia emiratina dovrebbe rilevare una quota pari al 49 per cento di RwandAir, un investimento valutato dal dipartimento dei Trasporti Usa a non meno di 28 milioni di dollari. (Res)