Business news: Ghana, raggiunto accordo con Fmi su linea di credito di 3 miliardi di dollari

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha raggiunto un accordo "a livello di personale" sulle politiche e le riforme economiche che sarà sostenuto da un nuovo accordo triennale nell'ambito dell'Extended Credit Facility (Ecf) del valore di circa 3 miliardi di dollari. Secondo una dichiarazione del Fondo, il programma di riforme del governo volto a ripristinare la stabilità macroeconomica e la sostenibilità del debito, proteggendo al contempo i vulnerabili, preservando la stabilità finanziaria e gettando le basi per una ripresa forte e inclusiva, è stato fondamentale in questa decisione. Per sostenere l'obiettivo di ripristinare la sostenibilità del debito pubblico, prosegue il comunicato, il governo ha avviato un'operazione di debito globale. L'accordo a livello di personale è tuttavia soggetto all'approvazione della direzione e del consiglio esecutivo dell'Fmi e al ricevimento delle necessarie garanzie di finanziamento da parte dei partner e dei creditori del Ghana. "Le autorità ghanesi si sono impegnate in un programma di riforma economica ad ampio raggio, che si basa sul programma per la crescita economica post-Covid-19 del governo (PC-Peg) e affronta le profonde sfide che il Paese deve affrontare", si legge nel documento. “Le riforme chiave mirano a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche proteggendo al tempo stesso i vulnerabili. La strategia fiscale si basa su misure anticipate per aumentare la mobilitazione delle risorse interne e razionalizzare la spesa. Inoltre, le autorità si sono impegnate a rafforzare le reti di sicurezza sociale, incluso il rafforzamento dell'attuale programma mirato di trasferimento di denaro contante per le famiglie vulnerabili e il miglioramento della copertura e dell'efficienza della spesa sociale”, afferma l'Fmi, ricordando inoltre che saranno introdotte riforme strutturali per sostenere la strategia fiscale e garantire un consolidamento duraturo, tra cui lo sviluppo di un piano a medio termine per generare entrate aggiuntive e l'avanzamento di riforme per rafforzare la conformità fiscale. "Ciò contribuirà a creare spazio per misure a sostegno della crescita e per la spesa sociale. Saranno inoltre compiuti sforzi per rafforzare i controlli sugli impegni della spesa pubblica, migliorare la trasparenza fiscale (compresi la rendicontazione e il monitoraggio degli arretrati), migliorare la gestione delle imprese pubbliche e affrontare le sfide strutturali nei settori dell'energia e del cacao. Le autorità sono inoltre impegnate a rafforzare ulteriormente la governance e la responsabilità", conclude la nota. (Res)