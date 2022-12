Business news: Africa, Usaid annuncia accordo da 415 milioni per rafforzare assistenza sanitaria in 5 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha annunciato una partnership per rafforzare l’assistenza sanitaria di base in cinque Paesi africani: Costa d’avorio, Ghana, Kenya, Malawi e Nigeria. L’accordo da 415 milioni di dollari, riferisce una nota, è teso a rafforzare la cooperazione e catalizzare gli investimenti nei cinque Paesi firmatari, elaborando una strategia per rafforzare il sistema e l’assistenza sanitaria. Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo delle competenze della forza lavoro e alla resilienza della sanità pubblica, con l’obiettivo di allungare l’aspettativa di vita delle popolazioni, garantire un accesso equo alle cure mediche e assicurare una risposta pronta ed efficiente ad eventuali epidemie. “La pandemia di Covid-19 ha portato alla più importante riduzione dell’aspettativa di vita a livello globale in più di cento anni: una rinnovata attenzione all’assistenza sanitaria di base rappresenta una opportunità per recuperare il terreno perduto”, si legge in una nota. (Was)