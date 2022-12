© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato interviene alla cerimonia per l'anniversario dei quattro anni dell'ospedale dei Castelli. Via Nettunense, km.11, Ariccia (ore 9:30)- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa all'iniziativa 'Salute in Movimento' giornata di prevenzione dedicata allo Sport e la Salute. Parco Villa De Sanctis, accesso da via dei Gordiani 5, Roma (ore 11:30)VARIE- Domenica 18 dicembre si svolgerà l'evento di presentazione del progetto di ricostruzione in Rojava di un cinema, distrutto dalle fiamme in cui morirono 282 bambini curdi, da parte del Comitato Nuovo Cinema Amûdê e di raccolta fondi. Ci saranno gli interventi di Freeapo con un video introduttivo,Yilmaz Orkan, responsabile dell'ufficio informazione Kurdistan in Italia, Davide Grasso, ricercatore e scrittore, Sevinaz Evoike, Komîna Fîlm a Rojava, Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo "Orso". Casetta Rossa, via Magnaghi 14, Roma (ore 17) (Rer)