Business news: auto, Ford e il colosso cinese Catl pianificano stabilimento produttivo negli Usa

- Ford Motor Co e il colosso cinese Contemporary Amperex Technology Co. (Catl) stanno pianificando la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di batterie nel Michigan o in Virginia, al fine di beneficiare degli incentivi all'elettromobilità nazionale varati dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden. Lo scrive l'agenzia economica "Bloomberg", secondo cui il nuovo stabilimento comporterebbe un investimento multimiliardario, e produrrebbe batterie al litio fosfato per i modelli di auto elettriche di Ford. Per tentare di ridurre la sensibilità politica del progetto, le due aziende starebbero valutando una struttura proprietaria che attribuirebbe a Ford la proprietà del 100 per cento dell'impianto, mentre il colosso cinese delle batterie condurrebbe le attività produttive e sarebbe proprietario della tecnologia per la produzione delle celle di alimentazione. (Was)