Business news: Cina, commercio estero Xinjiang aumentato del 59,8 per cento nei primi undici mesi del 2022

- Il volume del commercio estero della regione autonoma dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, è aumentato del 59,8 per cento su base annua, arrivando a circa 31,6 miliardi di dollari, nei primi undici mesi dell'anno. Lo indicano i dati doganali di Urumqi. L'interscambio con i partner della Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) è aumentato del 65,9 per cento anno su anno, superando la soglia dei 28 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, il commercio con i Paesi del Partenariato economico globale regionale è aumentato dell'8,8 per cento. Da gennaio a novembre, il volume delle importazioni e delle esportazioni nelle quattro zone franche dello Xinjiang (Urumqi, Horgos, Alashankou e Kashgar) è aumentato del 494,9 per cento su base annua, salendo a 10,27 miliardi di dollari, afferma la dogana. Prodotti tessili, indumenti e componenti meccaniche ed elettroniche hanno rappresentato le principali voci dell'export, che ha registrato anche un consistente aumento della quota di batterie di ioni di litio e celle solari. (Cip)