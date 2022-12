Business news: Macao rinnova licenze per sei operatori di casinò dopo allentamento restrizioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Macao ha accettato di rinnovare per dieci anni le licenze per casinò di sei concessionari, sulla scia dell'allentamento delle restrizioni anti-Covid per i viaggiatori in entrata. Lo riporta il quotidiano "Macau Daily News", aggiungendo che gli accordi sono stati sottoscritti dal capo esecutivo, Ho Iat-sen, dal segretario per l'Amministrazione e la Giustizia, Andre Cheong, e dall'omologo per l'Economia e le Finanze, Lei Wai Nong. Il rinnovo delle licenze, che saranno in vigore dal primo gennaio fino alla fine del 2033, è stato concesso a sei operatori storici dei casinò di Macao: Mgm Grand Paradise, Galaxy Casino, Venetian Macau, Melco Resorts Macau, Wynn Resorts Macau e Sim Resorts. La firma pone fine a una lunga controversia per i diritti di gestione delle sale da gioco, che dal 2020 si sono svuotate per via delle rigide restrizioni anti-epidemiche producendo un significativo buco fiscale nelle casse della regione cinese a statuto speciale. I dirigenti di ciascuno dei sei concessionari convocheranno domani, 17 dicembre, una conferenza stampa, dove presenteranno i rispettivi piani di investimento e di spesa per il prossimo decennio. Secondo le stime di Credit Swisse, gli operatori potrebbero versare nelle casse regionali fino a 12,8 miliardi di dollari durante il periodo. (Cip)