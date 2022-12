Business news: governi di Emirati e Israele ratificano l'accordo di partenariato globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di partenariato globale tra Emirati Arabi Uniti e Israele è stato ratificato da entrambi i governi. Lo scrive su Twitter il ministro di Stato agli Affari esteri emiratino, Thani al Zeyoudi, su Twitter, definendolo un "altro passo importante nella nostra agenda per il commercio estero". "Questo accordo eliminerà o ridurrà le tariffe sul 96 per cento dei prodotti, fornendo un notevole impulso ai nostri settori industriali e dei servizi", aggiunge. Il commercio non petrolifero tra Emirati e Israele ha raggiunto i 2 miliardi di dollari nei primi 9 mesi del 2022, con un aumento del 114 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, indica Al Zeyoudi. L'accordo di partenariato globale "accelererà questo progresso, creando opportunità in settori chiave come la tecnologia avanzata, le energie rinnovabili e la sicurezza alimentare", conclude. (Res)