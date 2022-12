Business news: Emirati, economia di Dubai cresce di oltre il 4 per cento in primi nove mesi 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia di Dubai è cresciuta del 4,6 per cento su base annua nei primi nove mesi del 2022 raggiungendo i 307,5 miliardi di dirham (84 miliardi di dollari). Lo ha dichiarato il principe ereditario di Dubai, Hamdan bin Mohammed, su Twitter, spiegando che l’economia è stata spinta dagli sforzi compiuti dall’emirato “per consolidare la sua posizione commerciale, finanziaria e turistica". "Questa performance eccezionale è il risultato degli sforzi collettivi di varie entità per rendere Dubai leader globale in tutti i settori", ha ribadito il principe ereditario. "L'economia di Dubai si basa su solidi principi di diversificazione del reddito e si concentra sullo sviluppo di settori strategici, promuovendo attività economiche orientate al futuro, attuando politiche fiscali prudenti e aggiornando costantemente i quadri normativi e legali per incoraggiare gli investimenti e sostenere le imprese", ha concluso il principe ereditario. (Res)