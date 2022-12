Business news: Egitto, Bnp Paribas e Al-Ahly Pharos prevedono nuovo crollo valuta locale rispetto a dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche di Bnp Paribas e Al-Ahly Pharos, operative in Egitto, prevedono che la Banca centrale tenga una riunione straordinaria per aumentare gli interessi di 200 punti base in vista di un nuovo crollo del tasso di cambio della valuta locale rispetto al dollaro prima che il Fondo monetario internazionale tenga una riunione per l'approvazione del nuovo prestito. L'Egitto aveva raggiunto un accordo a livello di esperti con l’Fmi per ottenere un nuovo programma di prestiti del valore di 3 miliardi di dollari lo scorso ottobre, ma occorre ottenere l'approvazione del Consiglio esecutivo affinché il Fondo inizi a erogare il prestito. Mohamed Abdel-Meguid, analista economico per il Medio Oriente e il Nord Africa presso Bnp Paribas, si aspetta che la Banca centrale possa tenere una riunione straordinaria questa settimana. Abdel Meguid prevede che il tasso di cambio della sterlina rispetto al dollaro scenderà a 33 a uno entro la fine dell'anno, per poi risalire a 37 per un dollaro nel primo trimestre del 2023. Ciò spingerà l'inflazione a oltre il 25 per cento nel prossimo trimestre, per poi attestarsi a una media del 22 per cento nel 2023. L'inflazione è salita al 18,7 per cento a novembre, il livello più elevato in quasi cinque anni. Le previsioni di Pharos Bank, invece, indicano che la Banca centrale potrebbe aumentare i tassi di interesse di 200 punti base primadella riunione del Comitato di politica monetaria prevista per il 22 dicembre. (Cae)