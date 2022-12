Business news: Egitto, firmati accordi per localizzare industria farmaceutica e ingegneria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto ha firmato due accordi per localizzare l'industria dei medicinali per il diabete e quella per la produzione delle valvole di sicurezza del gas con società statunitensi e spagnole. Uno degli accordi è stato raggiunto dalla statunitense Eli Lilly con la società per le industrie farmaceutiche in Egitto Eva Pharma per cooperare nel campo della localizzazione della produzione di farmaci biologici per il diabete e per la fornitura di insulina nei Paesi a basso e medio reddito. Eli Lilly fornirà a Eva Pharma il principio attivo utilizzato nel processo di produzione dell'insulina a un prezzo ridotto, oltre al trasferimento tecnologico per sostenere la capacità produttiva dell'azienda per le formulazioni e la produzione locale. Secondo le previsioni, Eva Pharma dovrebbe iniziare a distribuire insulina prodotta in Africa entro 18 mesi e l'insulina raggiungerà circa un milione di persone all'anno entro il 2030. Inoltre, la società governativa Ibdaa, affiliata all'Iniziativa nazionale per lo sviluppo dell'industria egiziana, ha firmato un accordo con Copreci, società spagnola affiliata al gruppo internazionale Mondragon, per realizzare la prima fabbrica per la produzione di valvole di sicurezza del gas in Egitto. La fabbrica avrà una capacità produttiva di 15 milioni di valvole e un costo d'investimento di circa 7,6 milioni di dollari. L'apertura della fabbrica è prevista ad aprile 2023. (Cae)