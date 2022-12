Roma: assessore Turismo, Multiservizi, con Gualtieri finalmente stabilità e dignità lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Roberto Gualtieri "rendendo finalmente la Roma Multiservizi totalmente pubblica scrive una pagina di storia per la nostra città". Lo dichiara, in una nota, l'assessore l'assessore capitolino a Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda, Alessandro Onorato. "Dopo anni di false promesse della sindaca Raggi e del Movimento 5 stelle e dopo le giuste battaglie dei lavoratori - aggiunge l'assessore - che ho sostenuto con convinzione e determinazione dall'opposizione, si risolve oggi una situazione che sembrava irrisolvibile. Ringrazio il sindaco e l'assessora Pratelli per il prezioso e generoso lavoro svolto. Finalmente si dà stabilità e dignità a migliaia di lavoratori, che hanno sempre dato il massimo e che ogni giorno garantiscono servizi puntuali ai cittadini romani", conclude Onorato. (Com)