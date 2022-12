Business news: Taiwan, stop importazioni dalla Cina costerà alle imprese 32,57 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione delle importazioni sui prodotti agroalimentari di Taiwan disposta dalla Cina comporterà alle compagnie interessate perdite fino a 32,57 milioni di dollari. Lo ha detto il ministro delle Finanze taiwanese, Su Jain-rong, durante un'interrogazione parlamentare, ricordando che la decisione di Pechino di sospendere l'importazione di birre, liquori e altre bevande è arrivata venerdì scorso, appena due giorni dopo lo stop all'importazione di prodotti ittici. L'amministrazione generale delle dogane cinesi ha citato il mancato rispetto di un nuovo sistema di registrazione doganale entrato in vigore il primo gennaio 2022, definito da Taipei "un pretesto amministrativo" per ostacolare la regolare cooperazione commerciale tra le due sponde dello Stretto. Il bando ha colpito oltre 100 aziende taiwanesi, tra cui Taihu Brewing, Kinmen Kaoliang Liquor Inc., King Car Food Industrial Co., Legend Brewery Co., Win Shan International Co. e la Taiwan Tobacco & Liquor Corp. Per ammortizzare i costi del bando, il ministero dell'Economia prevede di ricorrere all'Iniziativa alimentare globale di Taiwan, che sinora ha agevolato l'ingresso nelle fiere internazionali e il contatto con nuovi acquirenti per circa 1.700 aziende. Le autorità di Taipei non hanno inoltre escluso la possibilità di intentare una causa contro la Cina presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). (Cip)