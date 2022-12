Business news: Apple ha investito 100 miliardi di dollari in Giappone in cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple Inc ha annunciato di aver investito più di 100 miliardi di dollari nella sua catena di fornitura giapponese nell'arco degli ultimi cinque anni. Il 12 dicembre, l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha visitato l'epicentro della rinascente industria dei semiconduttori giapponese nella prefettura sud-occidentale di Kumamoto, dove sta costruendo uno stabilimento produttivo anche Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc). In una nota, Apple afferma di aver aumentato gli investimenti destinati ai fornitori giapponesi di oltre il 30 per cento dal 2019: si tratta, secondo la compagnia statunitense, di una rete di quasi mille aziende giapponesi, da multinazionali ad attività a conduzione familiare. Uno tra i principali fornitori di Apple in Giappone è Sony Group, che produce sensori per le videocamere degli iPhone. (Git)