Business news: Taiwan, stop a rialzi tassi d'interesse nel 2023 con inflazione inferiore al 2 per cento

- La Banca centrale di Taiwan sospenderà l'aumento dei tassi d'interesse il prossimo anno con un'inflazione al di sotto del 2 per cento. Lo ha annunciato il governatore Yang Chin-long dopo la riunione trimestrale di politica monetaria dell'istituto, durante la quale il tasso ufficiale di sconto - con cui la Banca centrale concede prestiti ad altre banche - è stato alzato di 12,5 punti base all'1,75 per cento. Taiwan ha registrato un progressivo decremento dell'inflazione: l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 2,35 per cento a novembre rispetto al 2021, il valore più basso registrato in nove mesi. Ciononostante, in considerazione del calo delle esportazioni, la Banca centrale ha nuovamente tagliato le stime di crescita del Prodotto interno lordo nel 2022 dal 3,51 per cento di settembre all'attuale 2,91 per cento. Le prospettive economiche dell'isola sono state corrette al ribasso anche nel 2023, periodo in cui il tasso di crescita del Pil dovrebbe attestarsi al 2,53 per cento contro una precedente stima del 2,9 per cento. In una dichiarazione, la Banca ha inoltre anticipato un potenziale intervento se il mercato delle valute estere dovesse registrare "eccessive fluttuazioni". Quest'anno il dollaro taiwanese si è deprezzato di oltre il 9 per cento rispetto al dollaro statunitense, sebbene non sia sceso tanto quanto lo yen giapponese. (Cip)