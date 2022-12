Business news: Fitch conferma rating "A+" con prospettive stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia finanziaria e assicurativa statunitense Fitch ha confermato per la Cina una valutazione "A+" con prospettive stabili. È quanto si legge in una dichiarazione diramata da Fitch, in cui si prevede che l'economia cinese crescerà del 4,1 per cento nel 2023 contro il 2,8 per cento del 2022. Le previsioni per il prossimo anno risultano leggermente inferiori a quelle contenute nell'ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali ("World Economic Outlook") del Fondo monetario internazionale (Fmi), che attesta al prodotto interno lordo cinese una crescita del 4,4 per cento. Nel 2022, stima il fondo, l'economia cinese si espanderà invece del 3,2 per cento, segnando la crescita più bassa in 40 anni con l'eccezione del 2020, segnato dalla crisi pandemica. (Cip)