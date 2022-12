Business news: Cina apre a futura collaborazione con Usa su sorveglianza revisione contabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà a collaborare con gli Stati Uniti per portare avanti la sorveglianza di revisione contabile delle aziende quotate in futuro. Lo afferma la Commissione cinese per la regolamentazione dei titoli (Csrc) in una nota, ricordando che il Consiglio di sorveglianza della contabilità delle società pubbliche degli Stati Uniti (Pcoab) ha potuto effettuare per la prima volta nella storia un’ispezione all’interno di società di base in Cina. La missione ha eliminato il rischio di estromissione da Wall Street per circa 200 aziende. Dopo la firma di un accordo di sorveglianza sulla revisione contabile, una squadra di 30 funzionari del Pcoab è stata inviata per nove settimane a Hong Kong. Si tratta di una missione senza precedenti anche per il numero degli ispettori coinvolti e per la durata, superiore di tre settimane rispetto al solito. La squadra del Pcoab, in particolare, ha effettuato controlli su due aziende: la Kpmg Huazhen Llp nella Cina continentale e la PricewaterhouseCoopers a Hong Kong. Nel 2020 il Congresso statunitense aveva approvato una legge che avrebbe comportato l'estromissione da Wall Street delle società cinesi che non si fossero sottoposte al regime di vigilanza finanziaria in vigore negli Usa. (Cip)