Business news: Covid, case farmaceutiche Pechino aumentano produzione del 50 per cento

- Le case farmaceutiche di Pechino hanno aumentato del 50 per cento la produzione di antipiretici e antidolorifici, dopo l'esplosione della domanda dovuta all'allentamento delle restrizioni per contenere il Covid-19. Lo ha fatto sapere il funzionario dell'amministrazione municipale Zhang Shengyu, aggiungendo che le aziende specializzate nella produzione e nel commercio di medicinali sono state invitate ad agevolare la logistica e la circolazione dei prodotti. Le linee di produzione dell'azienda Beijing Honglin Pharma operano alla massima capacità e attualmente vengono prodotte 16 mila confezioni di ibuprofene e 30 mila scatole di paracetamolo al giorno, ha detto il presidente della compagnia, Chen Dandan. L'abbandono della draconiana strategia "zero Covid" e la diffusa preoccupazione di contrarre il virus ha spinto gli abitanti di diverse città a prendere d'assalto farmacie e piattaforme sanitarie online, facendo registrare il tutto esaurito di farmaci antinfluenzali. (Cip)