Business news: Ue stanzia 229 milioni di euro per riforme e sviluppo economico in Libano

- L'Unione europea ha stanziato quest'anno 229 milioni di euro per rafforzare le riforme e lo sviluppo economico in Libano. E' quanto rende noto in un comunicato la delegazione dell'Ue in Libano, secondo il quale il finanziamento è necessario a sostenere la popolazione del Paese dei cedri di fronte “alle difficili condizioni socioeconomiche”. Sulla base del comunicato, sono state identificate diverse priorità legate al pacchetto finanziario, tra cui “migliorare il buon governo e sostenere le riforme”. “In questo contesto, l'Unione europea sosterrà il Libano nell'attuazione delle riforme della pubblica amministrazione incentrate su integrità, trasparenza e responsabilità, in linea con le opportunità individuate dal recente accordo con l’Fmi", prosegue il comunicato, aggiungendo che l'assistenza dell’Ue sarà destinata alle riforme della pubblica amministrazione, alla gestione delle finanze pubbliche e a riforme della società civile. Per sostenere il Libano nel programma di riforma che possa conferire potere alle donne e contribuire all’uguaglianza di genere, l’Ue sosterrà l’attuazione della legislazione per la protezione delle donne da ogni forma di violenza”, spiega la dichiarazione, sottolineando la necessità di promuovere anche la transizione verde verso le energie rinnovabili. Il finanziamento si concentrerà inoltre sul settore agroalimentare e industriale del Libano, promuovendo imprenditorialità, innovazione e trasferimento tecnologico. Inoltre, secondo la dichiarazione, l’Ue continuerà a fornire un’assistenza ai rifugiati libanesi e siriani garantendo loro protezione sociale, istruzione, accesso alla sanità e all’approvvigionamento idrico. "L'Unione europea rimane impegnata ad aiutare il Libano e il suo popolo a muoversi verso la ripresa e la stabilità che meritano", conclude la dichiarazione. (Lib)