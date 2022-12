Natale: assessorato Attività produttive Roma, a Piazza Navona iniziativa dedicata a bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Festa Befana di Piazza Navona è in pieno fermento e tra le molte attività in programma l’Assessorato per le politiche della Sicurezza, le attività produttive e le pari opportunità di Roma Capitale ha voluto dedicare un'iniziativa a tutti i bambini di Roma, invitando tutte le scuole della Capitale. Lo comunica, in una nota, l'assessorato alle Attività produttive di Roma Capitale. L'appuntamento - prosegue la nota - è per sabato 17 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 a Piazza Navona: qui i bambini addobberanno l’albero di Natale, donato alla Piazza dall’Assessorato all’Ambiente, in un momento dedicato di gioia e festa. Ogni bambino - spiega la nota - potrà portare un proprio lavoretto (palline, stelline, pacchetti di carta, etc.) da appendere all'albero e farlo con l’aiuto di Babbo Natale. Ma non è tutto. Ai bambini verrà distribuita una letterina indirizzata al sindaco di Roma, in cui potranno scrivere quello che vorrebbero vedere realizzato per la loro splendida Città e imbucarla nell’iconica cassetta postale rossa, prestata alla Piazza da Poste Italiane. Roma Capitale - conclude la nota - attende numerosi tutte le bambine e i bambini sabato prossimo a partire dalle 15:00. (Com)