Business news: India, inaugurato aeroporto internazionale di Mopa

22 luglio 2021

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inaugurato l’aeroporto internazionale di Mopa, a Goa. Lo stesso premier aveva presenziato alla posa della prima pietra, nel novembre del 2016. Costato circa 28,7 miliardi di rupie, lo scalo è stato costruito secondo criteri di sostenibilità: è dotato di una pista con illuminazione Led e di impianti di energia solare, raccolta delle acque e riciclaggio dei rifiuti. È in grado di gestire circa 4,4 milioni di passeggeri all’anno nella fase iniziale, ma l’obiettivo è arrivare a 33 milioni. L’infrastruttura è concepita per contribuire allo sviluppo economico dello Stato, in particolare alla sua economia turistica. L’aeroporto è stato intitolato a Manohar Parrikar, politico del Partito del popolo indiano (Bjp) morto nel 2019 che è stato più volte capo del governo di Goa e ministro della Difesa nel governo centrale dal 2014 al 2017. Alla cerimonia di inaugurazione hanno presenziato, tra gli altri, il capo del governo e il governatore di Goa, rispettivamente Pramod Sawant e P. S. Sreedharan Pillai, e i ministri dell’Aviazione civile, Jyotraditya Scindia, e dei Porti, Shripad Yesso Naik, del governo centrale. (Inn)