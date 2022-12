Business news: elettronica, Ibm annuncia partenariato con azienda giapponese Rapidus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense dell'elettronica Ibm Corp ha annunciato un partenariato con Rapidus, nuovo costruttore di microchip sostenuto dal governo giapponese, per la produzione di semiconduttori all'avanguardia. L'annuncio giunge nel pieno dello scontro per il primato tecnologico tra Stati Uniti e Cina, e degli sforzi del Giappone per recuperare la propria centralità in un settore nel quale da decenni ha ormai perso il primato. Il governo del Giappone ha annunciato il mese scorso un investimento iniziale di 500 milioni di dollari in Rapidus, un'impresa per la produzione di microchip guidata dalle compagnie tecnologiche Sony Group e Nec Corp. L'obiettivo di Ibm e Rapidus è di produrre chip a due nanometri. (Git)